Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Вся информация о сериале
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая комедийная актриса
Победитель
Лучшая комедийная актриса
Победитель
Лучший комедийный актёр
Номинант
Лучшая комедийная актриса
Номинант
Лучший комедийный актёр
Номинант
Лучшая комедийная актриса
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая комедийная актриса
Номинант
Scripted Casting
Номинант
Лучший комедийный актёр
Номинант
Emerging Talent, Fiction
Номинант
Photography & Lighting, Fiction
Номинант
BAFTA 2020
Лучший комедийный актёр
Номинант
Лучший комедийный актёр
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Прорыв года
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
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