Сексуальное просвещение
Статьи
Статьи о сериале «Сексуальное просвещение»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Сексуальное просвещение»
Вся информация о сериале
Новые «Хроники Нарнии» наконец нашли свою Белую Колдунью — и, кажется, фанаты могут вздохнуть с облегчением
До этого на роль рассматривалась певица, в актерском таланте которой сомневалась даже ее собственная фанбаза.
Написать
28 апреля 2025 16:11
Фанат Финчера и комедий Netflix «с перчинкой»: 5 любимых фильмов и сериалов звезды «Импровизации» Антона Шастуна
Юморист обожает западные проекты.
Написать
14 января 2025 07:58
От фантастики до легкой комедии: 6 сериалов Нетфилкс, которые реально посмотреть за неделю отпуска
Для тех, кто хочет валяться на диване с семьей, есть оливье тазиками и ненавидит кататься на лыжах.
Написать
3 января 2025 08:56
Зрители выбрали 7 сериалов, которые испортили нелепые последние сезоны: №5 культовый в России
«Игра престолов» первая в черном списке.
Написать
19 августа 2024 19:15
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
