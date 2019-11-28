В 1 сезоне 9 серии сериала «Дом с прислугой» в прошлом, после рождения Джерико, Дороти с трудом удается заботиться о младенце. Раскрывается правда о причинах смерти ребенка. Шон объясняет Лиэнн, почему так и не ушел от Дороти.