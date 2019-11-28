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Киноафиша Сериалы Дом с прислугой Сезоны Сезон 1 Серия 7

Дом с прислугой 2019 7 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Дом с прислугой»
Возродившийся
Сезон 1 / Серия 1 28 ноября 2019
Дерево
Сезон 1 / Серия 2 28 ноября 2019
Угорь
Сезон 1 / Серия 3 28 ноября 2019
Bear
Сезон 1 / Серия 4 6 декабря 2019
Крикет
Сезон 1 / Серия 5 13 декабря 2019
Дождь
Сезон 1 / Серия 6 20 декабря 2019
Хаггис
Сезон 1 / Серия 7 27 декабря 2019
Бобы
Сезон 1 / Серия 8 3 января 2020
Джерихо
Сезон 1 / Серия 9 10 января 2020
Шарик
Сезон 1 / Серия 10 17 января 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Дом с прислуой» Натали, которая посоветовала Дороти куклу, чтобы справиться с кататонией, беспокоится, узнав о няне. Дороти устраивает ужин, обстановка на котором, однако, напряженная. Шон доверяет Лиэнн секрет.

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