В 1 сезоне 7 серии сериала «Дом с прислуой» Натали, которая посоветовала Дороти куклу, чтобы справиться с кататонией, беспокоится, узнав о няне. Дороти устраивает ужин, обстановка на котором, однако, напряженная. Шон доверяет Лиэнн секрет.