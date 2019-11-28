В 1 сезоне 6 серии сериала «Дом с прислугой» неожиданное появление дяди Лиэнн, Джорджа, и его странное поведение беспокоит Дороти и Джулиана. Переночевав в их доме, Джордж хочет забрать Лиэнн с собой, но та отказывается.