В 1 сезоне 6 серии сериала «Дом с прислугой» неожиданное появление дяди Лиэнн, Джорджа, и его странное поведение беспокоит Дороти и Джулиана. Переночевав в их доме, Джордж хочет забрать Лиэнн с собой, но та отказывается.
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