В 1 сезоне 5 серии сериала «Дом с прислугой» вспыльчивость Шона и желание Дороти ненадолго избавиться от Лиэнн обижают девушку. Она пишет их имена в своей Библии, и с обоими происходит что-то странное. Джулиан пытается избавиться от Лиэнн.
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