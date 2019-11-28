В 1 сезоне 5 серии сериала «Дом с прислугой» вспыльчивость Шона и желание Дороти ненадолго избавиться от Лиэнн обижают девушку. Она пишет их имена в своей Библии, и с обоими происходит что-то странное. Джулиан пытается избавиться от Лиэнн.