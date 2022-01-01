В 1 сезоне 7 серии сериала «Семнадцать мгновений весны» по поручению штандартенфюрера Вернер уезжает из Германии, чтобы сообщить зашифрованные сведения в СССР, но миссия проваливается, и в гестапо замечают двусмысленную деятельность Исаева.