В 1 сезоне 7 серии сериала «Семнадцать мгновений весны» по поручению штандартенфюрера Вернер уезжает из Германии, чтобы сообщить зашифрованные сведения в СССР, но миссия проваливается, и в гестапо замечают двусмысленную деятельность Исаева.
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