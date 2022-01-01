В 1 сезоне 6 серии сериала «Семнадцать мгновений весны» главный герой узнает, что Кэт выжила и находится в больнице. Он пытается помочь соотечественнице при поддержке начальника, и они разыгрывают фальшивый допрос для немецкой службы безопасности.