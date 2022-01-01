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Киноафиша Сериалы Семнадцать мгновений весны Сезоны Сезон 1 Серия 11

Семнадцать мгновений весны 1973 11 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 11 августа 1973
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 12 августа 1973
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 13 августа 1973
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 14 августа 1973
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 16 августа 1973
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 17 августа 1973
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 18 августа 1973
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 19 августа 1973
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 20 августа 1973
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 21 августа 1973
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 23 августа 1973
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 24 августа 1973
О чем cерия

В 1 сезоне 11 серии сериала «Семнадцать мгновений весны» капитан Мюллер предлагает Исаеву помощь с безопасным выездом из Германии, преследуя свои корыстные цели. На границе патруль останавливает автомобиль, в котором находится Козлова с детьми.

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