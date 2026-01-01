Оповещения от Киноафиши
Семнадцать мгновений весны
Цитаты
Вопросы и ответы
Цитаты из сериала Семнадцать мгновений весны
Хейнрих Мюллер
В наше время никому нельзя верить. Даже себе. Но мне можно верить.
Хайнрих Мюллер
Там, где следующий ребёнок вместо "Привет" скажет "Хайль Гитлер!", там мы и начнём снова!
Cure
[диктуя письмо клирику-письмоводу Ватикана]
... И пастор Шлаг, или его ангельский образ...
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Леонид Броневой
Владимир Козел
Vladimir Kozel
