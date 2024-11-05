Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Семнадцать мгновений весны
Новости
Новости о сериале «Семнадцать мгновений весны»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Новости о сериале «Семнадцать мгновений весны»
Вся информация о сериале
А вас, Штирлиц, я попрошу воскреснуть: кто сыграет главную роль в новом фильме о великом разведчике
Более подходящую кандидатуру и придумать сложно.
Написать
5 ноября 2024 10:55
Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Маргарита Аброськина рассказывает, что посмотреть
16 августа на телеканале ТВ-3 стартует сериал «Охотник за призраками». В центре сюжета компания друзей, которая решила снять документальное кино о сверхъестественном. В честь приближающейся главной паранормальной премьеры лета Маргарита рассказала Киноафише о том, какие фильмы она любит и какой сериал можно пересматривать множество раз.
Написать
6 августа 2021 19:00
Ушел из жизни Лев Дуров
В ночь со среды на четверг на 84 году жизни скончался актер театра и кино Лев Дуров. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, в начале августа актера доставили в одну из московских клиник
Написать
20 августа 2015 00:00
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667