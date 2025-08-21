Меню
Семнадцать мгновений весны
Статьи
Статьи о сериале «Семнадцать мгновений весны»
Статьи о сериале «Семнадцать мгновений весны»
Вся информация о сериале
«Успех был колоссальным»: Цискаридзе родился в год выхода этого военного сериала — частенько пересматривает
Даже не чурается раскрашенной версии ленты.
1 комментарий
21 августа 2025 19:20
30 000 000 зрителей и недовольные критики: главным фильмом своей карьеры Лиознова считала вовсе не «17 мгновений…» — снимала про себя
Великая постановщица умела работать не только с серьезными картинами.
1 комментарий
20 июля 2025 12:19
Не такой уж и идеальный шпион: Штирлица в «17 мгновениях» подозревали с самого начала — на это тонко намекнули три слова в его биографии
Персонаж находился в смертельной опасности, когда зрители об этом понятия не имели.
9 комментариев
16 июля 2025 13:17
Штирлиц написал докладную на русском, Гиммлер не увидел: «17 мгновений весны» в ГДР показывали много раз, но всегда в урезанном виде
Рассказываем об особенностях версии для Европы.
Написать
4 июля 2025 15:13
«Это была большая ответственность»: к «17 мгновениям» Тихонов готовился так, будто поступал в реальное КГБ
Тренировки, изучение документов, общение с реальными шпионами.
Написать
16 июня 2025 20:32
«Штирлиц, вообще-то, предал своих»: нейросеть попросили назвать самых крутых героев советского кино — и ИИ крупно опозорился
Даже не спрашивайте, как нейронка описала Шарапова...
Написать
16 июня 2025 07:29
А вас, папа, я попрошу остаться: Тихонов должен был сыграть отца Штирлица незадолго до смерти, но ему в итоге нашли замену
Артист дал понять шоураннерам, что не готов возвращаться к роли.
Написать
25 мая 2025 20:32
Штирлиц спешил в кафе на встречу с… сыном: легендарную сцену в «Элефанте» изменили в последний момент — разведчик потерял наследника
Возможно, это и к лучшему, ведь получилось куда драматичнее.
2 комментария
25 мая 2025 17:38
70 миллионов зрителей — и лишь один недовольный: Тихонов годами ненавидел роль Штирлица и даже избегал фанатов великого разведчика
У артиста был повод сторониться такой популярности.
Написать
25 мая 2025 15:13
Привет от жителей Советского Союза: в сцене казни Клауса Штирлиц прокололся, но вовремя исправился
Ляп досадный, особенно для главного шпиона страны.
Написать
22 мая 2025 07:29
Страшные пытки и убийство жены с ребенком: что стало со Штирлицем после финала «17 мгновений весны»
Экранизировать эту часть его книжной жизни вряд ли кто-то возьмется.
1 комментарий
11 мая 2025 17:09
А вас, Штирлиц, я попрошу переодеться: в «17 мгновениях» нашли досадный ляп с формой СС
Офицеры такую если и носили, то только по особым случаям.
3 комментария
8 мая 2025 09:25
В «Семнадцати мгновениях весны» обнаружен забавный ляп: буквально «машина времени» — внимание на спящего Штирлица (фото)
Похоже, в кадр попал кое-что «не от мира сего».
6 комментариев
7 мая 2025 14:44
Герой Куравлева в «17 мгновениях весны» носит повязку на глазу не просто так – у детали есть важная функция
Для артиста съемки стали непростым испытанием.
1 комментарий
31 марта 2025 09:54
Хитрый разведчик, обаятельный король или кот Матроскин? Ответьте на 6 вопросов и узнайте, кто вы из героев Табакова
У артиста были десятки ярких ролей, и одним тестом все сразу не охватишь.
Написать
13 марта 2025 07:29
«Правда всегда...» торжествует или существует? Как хорошо вы запомнили цитаты из «17 мгновений весны»
Делаем зарядку для памяти вместе с порталом «Киноафиша».
Написать
17 декабря 2024 20:32
Вся жизнь под липовым ФИО: почему Леонид Броневой презирал отца и стыдился своей фамилии
Родитель актера получил серьезный срок, но жалеть его было некому.
Написать
17 декабря 2024 19:34
«Даже хотела взять двойное имя»: как один фильм навсегда изменил жизнь Светличной (и речь не про «Бриллиантовую руку»)
Актриса считала, что ее героиня была наиболее приближена к ней настоящей.
Написать
18 ноября 2024 11:50
«Пипл схавает!»: кинокритик о банальных причинах оживления давно умершего Штирлица-Тихонова
Достойных молодых актеров на эту роль хватает, но продюсеров, похоже, не переубедить.
Написать
12 ноября 2024 12:40
Дочь категорически против: Вячеслава Тихонова не смогут «оживить» для нового фильма о Штирлице
Похоже, роль разведчика все-таки достанется кому-то другому.
2 комментария
10 ноября 2024 17:09
Такого в 1945 году быть не могло: этот ляп в «Семнадцати мгновениях весны» заметили единицы
Картина получилась не совсем достоверная.
1 комментарий
30 августа 2024 01:00
