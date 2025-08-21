Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Семнадцать мгновений весны Статьи

Статьи о сериале «Семнадцать мгновений весны»

Статьи о сериале «Семнадцать мгновений весны» Вся информация о сериале
«Успех был колоссальным»: Цискаридзе родился в год выхода этого военного сериала — частенько пересматривает
«Успех был колоссальным»: Цискаридзе родился в год выхода этого военного сериала — частенько пересматривает Даже не чурается раскрашенной версии ленты. 
1 комментарий
21 августа 2025 19:20
30 000 000 зрителей и недовольные критики: главным фильмом своей карьеры Лиознова считала вовсе не «17 мгновений…» — снимала про себя
30 000 000 зрителей и недовольные критики: главным фильмом своей карьеры Лиознова считала вовсе не «17 мгновений…» — снимала про себя Великая постановщица умела работать не только с серьезными картинами.
1 комментарий
20 июля 2025 12:19
Не такой уж и идеальный шпион: Штирлица в «17 мгновениях» подозревали с самого начала — на это тонко намекнули три слова в его биографии
Не такой уж и идеальный шпион: Штирлица в «17 мгновениях» подозревали с самого начала — на это тонко намекнули три слова в его биографии Персонаж находился в смертельной опасности, когда зрители об этом понятия не имели.
9 комментариев
16 июля 2025 13:17
Штирлиц написал докладную на русском, Гиммлер не увидел: «17 мгновений весны» в ГДР показывали много раз, но всегда в урезанном виде
Штирлиц написал докладную на русском, Гиммлер не увидел: «17 мгновений весны» в ГДР показывали много раз, но всегда в урезанном виде Рассказываем об особенностях версии для Европы. 
Написать
4 июля 2025 15:13
«Это была большая ответственность»: к «17 мгновениям» Тихонов готовился так, будто поступал в реальное КГБ
«Это была большая ответственность»: к «17 мгновениям» Тихонов готовился так, будто поступал в реальное КГБ Тренировки, изучение документов, общение с реальными шпионами. 
Написать
16 июня 2025 20:32
«Штирлиц, вообще-то, предал своих»: нейросеть попросили назвать самых крутых героев советского кино — и ИИ крупно опозорился
«Штирлиц, вообще-то, предал своих»: нейросеть попросили назвать самых крутых героев советского кино — и ИИ крупно опозорился Даже не спрашивайте, как нейронка описала Шарапова...
Написать
16 июня 2025 07:29
А вас, папа, я попрошу остаться: Тихонов должен был сыграть отца Штирлица незадолго до смерти, но ему в итоге нашли замену
А вас, папа, я попрошу остаться: Тихонов должен был сыграть отца Штирлица незадолго до смерти, но ему в итоге нашли замену Артист дал понять шоураннерам, что не готов возвращаться к роли.
Написать
25 мая 2025 20:32
Штирлиц спешил в кафе на встречу с… сыном: легендарную сцену в «Элефанте» изменили в последний момент — разведчик потерял наследника
Штирлиц спешил в кафе на встречу с… сыном: легендарную сцену в «Элефанте» изменили в последний момент — разведчик потерял наследника Возможно, это и к лучшему, ведь получилось куда драматичнее.
2 комментария
25 мая 2025 17:38
70 миллионов зрителей — и лишь один недовольный: Тихонов годами ненавидел роль Штирлица и даже избегал фанатов великого разведчика
70 миллионов зрителей — и лишь один недовольный: Тихонов годами ненавидел роль Штирлица и даже избегал фанатов великого разведчика У артиста был повод сторониться такой популярности.
Написать
25 мая 2025 15:13
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Привет от жителей Советского Союза: в сцене казни Клауса Штирлиц прокололся, но вовремя исправился Ляп досадный, особенно для главного шпиона страны. 
Написать
22 мая 2025 07:29
Страшные пытки и убийство жены с ребенком: что стало со Штирлицем после финала «17 мгновений весны»
Страшные пытки и убийство жены с ребенком: что стало со Штирлицем после финала «17 мгновений весны» Экранизировать эту часть его книжной жизни вряд ли кто-то возьмется.
1 комментарий
11 мая 2025 17:09
А вас, Штирлиц, я попрошу переодеться: в «17 мгновениях» нашли досадный ляп с формой СС
А вас, Штирлиц, я попрошу переодеться: в «17 мгновениях» нашли досадный ляп с формой СС Офицеры такую если и носили, то только по особым случаям. 
3 комментария
8 мая 2025 09:25
В «Семнадцати мгновениях весны» обнаружен забавный ляп: буквально «машина времени» — внимание на спящего Штирлица (фото)
В «Семнадцати мгновениях весны» обнаружен забавный ляп: буквально «машина времени» — внимание на спящего Штирлица (фото) Похоже, в кадр попал кое-что «не от мира сего».
6 комментариев
7 мая 2025 14:44
Герой Куравлева в «17 мгновениях весны» носит повязку на глазу не просто так – у детали есть важная функция
Герой Куравлева в «17 мгновениях весны» носит повязку на глазу не просто так – у детали есть важная функция Для артиста съемки стали непростым испытанием.
1 комментарий
31 марта 2025 09:54
Кот Матроскин
Хитрый разведчик, обаятельный король или кот Матроскин? Ответьте на 6 вопросов и узнайте, кто вы из героев Табакова У артиста были десятки ярких ролей, и одним тестом все сразу не охватишь.
Написать
13 марта 2025 07:29
«Правда всегда...» торжествует или существует? Как хорошо вы запомнили цитаты из «17 мгновений весны»
«Правда всегда...» торжествует или существует? Как хорошо вы запомнили цитаты из «17 мгновений весны» Делаем зарядку для памяти вместе с порталом «Киноафиша».
Написать
17 декабря 2024 20:32
Вся жизнь под липовым ФИО: почему Леонид Броневой презирал отца и стыдился своей фамилии
Вся жизнь под липовым ФИО: почему Леонид Броневой презирал отца и стыдился своей фамилии Родитель актера получил серьезный срок, но жалеть его было некому.
Написать
17 декабря 2024 19:34
«Даже хотела взять двойное имя»: как один фильм навсегда изменил жизнь Светличной (и речь не про «Бриллиантовую руку»)
«Даже хотела взять двойное имя»: как один фильм навсегда изменил жизнь Светличной (и речь не про «Бриллиантовую руку») Актриса считала, что ее героиня была наиболее приближена к ней настоящей.
Написать
18 ноября 2024 11:50
«Пипл схавает!»: кинокритик о банальных причинах оживления давно умершего Штирлица-Тихонова
«Пипл схавает!»: кинокритик о банальных причинах оживления давно умершего Штирлица-Тихонова Достойных молодых актеров на эту роль хватает, но продюсеров, похоже, не переубедить.
Написать
12 ноября 2024 12:40
Дочь категорически против: Вячеслава Тихонова не смогут «оживить» для нового фильма о Штирлице
Дочь категорически против: Вячеслава Тихонова не смогут «оживить» для нового фильма о Штирлице Похоже, роль разведчика все-таки достанется кому-то другому.
2 комментария
10 ноября 2024 17:09
Такого в 1945 году быть не могло: этот ляп в «Семнадцати мгновениях весны» заметили единицы
Такого в 1945 году быть не могло: этот ляп в «Семнадцати мгновениях весны» заметили единицы Картина получилась не совсем достоверная. 
1 комментарий
30 августа 2024 01:00
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше