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Актёры 2 сезона сериала «Селена» (2021)
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Актеры сериала «Селена»
Вся информация о сериале
Кристиан Серратос
Christian Serratos
Selena Quintanilla
Гэбриел Чаварриа
Gabriel Chavarria
A.B. Quintanilla
Рикардо Чавира
Ricardo Chavira
Abraham Quintanilla
Ноеми Гонзалез
Noemi Gonzalez
Suzette Quintanilla
Сейди Лопес
Seidy López
Marcella Quintanilla
Хулио Масиас
Julio Macias
Pete Astudillo
Джесси Пози
Jesse Posey
Chris Perez
Эрик Арагон
Rico Aragon
Мэдисон Тейлор Баез
Madison Taylor Baez
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