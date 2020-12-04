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Киноафиша Сериалы Селена Сезоны Сезон 1 Серия 6

Селена 2020 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Селена»
Мечта
Сезон 1 / Серия 1 4 декабря 2020
Dame Un Beso
Сезон 1 / Серия 2 4 декабря 2020
И победителем становится...
Сезон 1 / Серия 3 4 декабря 2020
Разогрев
Сезон 1 / Серия 4 4 декабря 2020
Dulce Amor
Сезон 1 / Серия 5 4 декабря 2020
Моя любовь
Сезон 1 / Серия 6 4 декабря 2020
Фидеос
Сезон 1 / Серия 7 4 декабря 2020
Золотая лихорадка
Сезон 1 / Серия 8 4 декабря 2020
Qué Creías
Сезон 1 / Серия 9 4 декабря 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Селена» главная героиня готовится к записи своего первого альбома. Тем временем ее семья оспаривает все решения, принятые продюсерами звукозаписывающей компании. Особенно те, что касаются ее внешнего облика.

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