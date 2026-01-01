Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Селена
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Селена» (2020)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Актеры сериала «Селена»
Вся информация о сериале
Кристиан Серратос
Christian Serratos
Selena Quintanilla
Гэбриел Чаварриа
Gabriel Chavarria
A.B. Quintanilla
Рикардо Чавира
Ricardo Chavira
Abraham Quintanilla
Ноеми Гонзалез
Noemi Gonzalez
Suzette Quintanilla
Сейди Лопес
Seidy López
Marcella Quintanilla
Bryan Arion
Джесси Пози
Jesse Posey
Chris Perez
Мэдисон Тейлор Баез
Madison Taylor Baez
Дэвид Баррера
David Barrera
Хулио Масиас
Julio Macias
Pete Astudillo
Луис Бордонада
Luis Bordonada
Оскар Авила
Oscar Avila
Juan Martinez
Эрик Арагон
Rico Aragon
Пол Родригес мл
Paul Rodriguez
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить