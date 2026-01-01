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Киноафиша Сериалы Селена Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Селена» (2020)

Актеры сериала «Селена» Вся информация о сериале
Кристиан Серратос
Кристиан Серратос Christian Serratos
Selena Quintanilla Гэбриел Чаварриа
Гэбриел Чаварриа Gabriel Chavarria
A.B. Quintanilla Рикардо Чавира
Рикардо Чавира Ricardo Chavira
Abraham Quintanilla
Ноеми Гонзалез Noemi Gonzalez
Suzette Quintanilla
Сейди Лопес Seidy López
Marcella Quintanilla
Bryan Arion
Джесси Пози Jesse Posey
Chris Perez
Мэдисон Тейлор Баез Madison Taylor Baez
Дэвид Баррера David Barrera
Хулио Масиас
Хулио Масиас Julio Macias
Pete Astudillo
Луис Бордонада Luis Bordonada
Оскар Авила Oscar Avila
Juan Martinez
Эрик Арагон
Эрик Арагон Rico Aragon
Пол Родригес мл Paul Rodriguez
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