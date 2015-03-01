В 1 сезоне 9 серии сериала «Тайны и ложь» Корнелл убеждена, что Бен не имеет отношения к гибели Тома. Она еще раз осматривает место преступления и допрашивает Кристи, у которой сейчас роман с другим мужчиной. Кристи просит Корнелл оставить ее.
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