Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Тайны и ложь Сезоны Сезон 1 Серия 1

Тайны и ложь 2015 - 2016 1 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Тайны и ложь»
Тропа
Сезон 1 / Серия 1 1 марта 2015
Отец
Сезон 1 / Серия 2 1 марта 2015
Любовная связь
Сезон 1 / Серия 3 8 марта 2015
Сестра
Сезон 1 / Серия 4 15 марта 2015
Куртка
Сезон 1 / Серия 5 22 марта 2015
Признание
Сезон 1 / Серия 6 29 марта 2015
Коп
Сезон 1 / Серия 7 12 апреля 2015
Сын
Сезон 1 / Серия 8 19 апреля 2015
Мать
Сезон 1 / Серия 9 26 апреля 2015
Ложь
Сезон 1 / Серия 10 3 мая 2015
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Тайны и ложь» Бен Кроуфорд находит мертвое тело ребенка неподалеку от своего дома в лесу. Жертвой убийства оказывается пятилетний мальчик по имени Том Мерфи. Сыщик Андреа Корнелл поначалу подозревает самого Бена.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
«Отснято — 8 серий из 30»: зрители рассекретили, когда выйдет 8 сезон «Невского», только взглянув на свежие фото
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше