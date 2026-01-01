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Актёры 2 сезона сериала «Спецназ» (2018)

Актеры сериала «Спецназ» Вся информация о сериале
Дэвид Бореаназ
Дэвид Бореаназ David Boreanaz
Jason Hayes Макс Тириот
Макс Тириот Max Thieriot
Clay Spenser Джессика Паре
Джессика Паре Jessica Pare
Mandy Ellis Нил Браун-мл.
Нил Браун-мл. Neil Brown Jr.
Ray Perry А.Дж. Бакли
А.Дж. Бакли A.J. Buckley
Sonny Quinn
Toni Trucks
Lisa Davis
Джудд Лорманд Judd Lormand
Lt. Commander Eric Blackburn
Тамала Джоунс Tamala Jones
Михаэлла МакМанус
Михаэлла МакМанус Michaela McManus
Си Томас Хауэлл C. Thomas Howell
Майкл МакГрэйди Michael McGrady
Локлин Манро
Локлин Манро Lochlyn Munro
Джоанна Бакалсо Joanna Bacalso
Феликс Солис
Феликс Солис Felix Solis
Уэнди Филлипс Wendy Phillips
Алона Тал
Алона Тал Alona Tal
Питер Мёрник Peter Murnik
Эрика Латтрелл
Эрика Латтрелл Erica Luttrell
Мирелли Тейлор
Мирелли Тейлор Mirelly Taylor
Саманта Слойан
Саманта Слойан Samantha Sloyan
Керри Меддерс Kerri Medders
Ruffin Prentiss
Камар Де Лос Рейес Kamar de los Reyes
Майкл Уивер
Майкл Уивер Michael Weaver
Питер Джессоп Peter Jessop
Peter Macon
Люк Мэбли
Люк Мэбли Luke Mably
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