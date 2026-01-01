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Актёры 1 сезона сериала «Спецназ» (2017)

Актеры сериала «Спецназ» Вся информация о сериале
Дэвид Бореаназ
Дэвид Бореаназ David Boreanaz
Jason Hayes Макс Тириот
Макс Тириот Max Thieriot
Clay Spenser Джессика Паре
Джессика Паре Jessica Pare
Mandy Ellis Нил Браун-мл.
Нил Браун-мл. Neil Brown Jr.
Ray Perry А.Дж. Бакли
А.Дж. Бакли A.J. Buckley
Sonny Quinn
Toni Trucks
Lisa Davis
Джексон Уайт
Джексон Уайт Jackson White
Михаэлла МакМанус
Михаэлла МакМанус Michaela McManus
Марша Томасон
Марша Томасон Marsha Thomason
Гэбриел Олдз Gabriel Olds
Дэннис Кокрум Dennis Cockrum
Доун Оливери
Доун Оливери Dawn Olivieri
Алона Тал
Алона Тал Alona Tal
Шариф Аткинс
Шариф Аткинс Sharif Atkins
Даниэлла Алонсо
Даниэлла Алонсо Daniella Alonso
Дэниэл Гиллис
Дэниэл Гиллис Daniel Gillies
Марк Ролстон Mark Rolston
James Hiroyuki Liao
Darren Pettie
Федерико Дордеи
Федерико Дордеи Federico Dordei
Си Томас Хауэлл C. Thomas Howell
Jon Sklaroff
Мэз Сиам Maz Siam
Рейко Эйлсворт
Рейко Эйлсворт Reiko Aylesworth
Nitya Vidyasagar
Самми Шейк Sammy Sheik
Джудд Лорманд Judd Lormand
Lt. Commander Eric Blackburn
Мэтт Батталья Matt Battaglia
Дилан Бруно Dylan Bruno
Светлана Ефремова
Светлана Ефремова Svetlana Efremova
Ларри Бейтс Larry Bates
Гонсало Менендес
Гонсало Менендес Gonzalo Menendez
Джей Хейден
Джей Хейден Jay Hayden
Джеремайя Биркетт
Джеремайя Биркетт Jeremiah Birkett
Уоли Паркс Wolé Parks
Даг Сэвант Doug Savant
Ион Оверман
Ион Оверман Ion Overman
Джонатан МакКлейн Johnathan McClain
Марк Д. Эспиноса Mark D. Espinoza
Дэвид ДеСантос David DeSantos
Крис Маккенна Chris McKenna
Бэт Рисграф
Бэт Рисграф Beth Riesgraf
Брайан Хау
Брайан Хау Brian Howe
Кори Рейнольдс
Кори Рейнольдс Corey Reynolds
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