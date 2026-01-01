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Киноафиша Сериалы Клиника Сезоны Сезон 6 Актеры и роли

Актёры 6 сезона сериала «Клиника» (2006)

Актеры сериала «Клиника» Вся информация о сериале
Зак Брафф
Зак Брафф Zach Braff
Сара Чок
Сара Чок Sarah Chalke
Dr. Elliot Reid Дональд Фэйсон
Дональд Фэйсон Donald Faison
Нил Флинн
Нил Флинн Neil Flynn
Janitor Кен Дженкинс
Кен Дженкинс Ken Jenkins
Нил Флинн
Нил Флинн Neil Flynn
Джон К. МакГинли
Джон К. МакГинли John C. McGinley
Джуди Рейес
Джуди Рейес Judy Reyes
Nurse Carla Espinosa
Terrance Christopher Jones
Нед Беллами
Нед Беллами Ned Bellamy
Кери Рассел
Кери Рассел Keri Russell
Джеффри Хатчинсон Jeffrey Hutchinson
Сэм Ллойд Sam Lloyd
Бенжамин Кинг Benjamin King
Александр Чаплин Alexander Chaplin
Стефани Д’Абруццо Stephanie D'Abruzzo
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс Elizabeth Banks
Трэвис Шульдт Travis Schuldt
Дэйв Фоли Dave Foley
Джулиан Акоста Julian Acosta
Джей Кеннет Джонсон Jay Kenneth Johnson
Джо Манганьелло
Джо Манганьелло Joe Manganiello
Майкл Уэстон
Майкл Уэстон Michael Weston
Криста Миллер
Криста Миллер Christa Miller
Jordan Sullivan
Дэвид Кленнон David Clennon
Майкл МакМиллиан Michael McMillian
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