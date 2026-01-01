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Киноафиша Сериалы Клиника Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Клиника» (2003)

Актеры сериала «Клиника» Вся информация о сериале
Зак Брафф
Зак Брафф Zach Braff
Сара Чок
Сара Чок Sarah Chalke
Dr. Elliot Reid Дональд Фэйсон
Дональд Фэйсон Donald Faison
Нил Флинн
Нил Флинн Neil Flynn
Janitor Кен Дженкинс
Кен Дженкинс Ken Jenkins
Джон К. МакГинли
Джон К. МакГинли John C. McGinley
Джуди Рейес
Джуди Рейес Judy Reyes
Nurse Carla Espinosa Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер Brendan Fraser
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс Michael J. Fox
Тара Рид
Тара Рид Tara Reid
Скотт Фоули
Скотт Фоули Scott Foley
Нестор Карбонелл
Нестор Карбонелл Nestor Carbonell
Эмбет Дэвидц
Эмбет Дэвидц Embeth Davidtz
Томас Кэвэна
Томас Кэвэна Tom Cavanagh
Чарльз Чун Charles Chun
Сэм Ллойд Sam Lloyd
Бэрри Боствик Barry Bostwick
Майкл Хэгерти Michael Hagerty
Ли Эренберг Lee Arenberg
Кристофер Мелони
Кристофер Мелони Christopher Meloni
Криста Миллер
Криста Миллер Christa Miller
Jordan Sullivan
Александр Чаплин Alexander Chaplin
Эрик Эстрада
Эрик Эстрада Erik Estrada
Алома Райт
Алома Райт Aloma Wright
Ричард Кайнд
Ричард Кайнд Richard Kind
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