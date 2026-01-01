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Киноафиша Сериалы Клиника Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Клиника» (2001)

Актеры сериала «Клиника» Вся информация о сериале
Зак Брафф
Зак Брафф Zach Braff
Сара Чок
Сара Чок Sarah Chalke
Dr. Elliot Reid Дональд Фэйсон
Дональд Фэйсон Donald Faison
Кен Дженкинс
Кен Дженкинс Ken Jenkins
Джон К. МакГинли
Джон К. МакГинли John C. McGinley
Джуди Рейес
Джуди Рейес Judy Reyes
Nurse Carla Espinosa
Louie Anderson
Нил Флинн
Нил Флинн Neil Flynn
Janitor Джон Дьюси
Джон Дьюси John Ducey
Элизабет Богуш Elizabeth Bogush
Пол Коллинз Paul Collins
Шон Хэйс
Шон Хэйс Sean Hayes
Ди Джей Куоллс
Ди Джей Куоллс DJ Qualls
Скотт Фоули
Скотт Фоули Scott Foley
Лейн Дэвис Lane Davies
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер Brendan Fraser
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл. Ed Begley Jr.
Р. Ли Эрми R. Lee Ermey
Боб Кленденин Bob Clendenin
Сэм Ллойд Sam Lloyd
Криста Миллер
Криста Миллер Christa Miller
Jordan Sullivan
Майкл Джеймс МакДоналд Michael McDonald
Трэвис Уэстер Travis Wester
Марки Пост Markie Post
Алома Райт
Алома Райт Aloma Wright
Николь Салливан Nicole Sullivan
Уильям Дэниелс
Уильям Дэниелс William Daniels
Чарльз Чун Charles Chun
Стефен Ферст Stephen Furst
Келли Уильямс
Келли Уильямс Kelli Williams
Мэтт Уинстон Matt Winston
Джимми Уокер Jimmie 'JJ' Walker
Фред Столлер
Фред Столлер Fred Stoller
Джон Риттер John Ritter
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