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Киноафиша Сериалы Скорпион Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Скорпион» (2014)

Актеры сериала «Скорпион» Вся информация о сериале
Элиес Габел
Элиес Габел Elyes Gabel
Walter O'Brien Кэтрин МакФи
Кэтрин МакФи Katharine McPhee
Paige Dineen Эдди Кэй Томас
Эдди Кэй Томас Eddie Kaye Thomas
Джейдин Вонг
Джейдин Вонг Jadyn Wong
Happy Quinn Эри Стидэм
Эри Стидэм Ari Stidham
Sylvester Dodd Роберт Патрик
Роберт Патрик Robert Patrick
Cabe Gallo Джейк МакЛафлин
Джейк МакЛафлин Jake McLaughlin
Патрик Фабиан
Патрик Фабиан Patrick Fabian
Корбин Бернсен
Корбин Бернсен Corbin Bernsen
Райли Б. Смит Riley B. Smith
Ralph Dineen
Джоэль Гретш Joel Gretsch
Дэвид Фабрицио David Fabrizio
Скотт МакДональд Scott MacDonald
Майкелти Уильямсон
Майкелти Уильямсон Mykelti Williamson
Дэвид Джеймс Эллиотт David James Elliott
Фернанда Андраде
Фернанда Андраде Fernanda Andrade
Nazneen Contractor
Скотт Мескади
Скотт Мескади Kid Cudi
Камилла Гуати Camille Guaty
Брендан П. Хайнс
Брендан П. Хайнс Brendan Hines
Линда Хант
Линда Хант Linda Hunt
Энди Бакли
Энди Бакли Andy Buckley
Джейми МакШейн Jamie McShane
Мэтт Джералд
Мэтт Джералд Matt Gerald
Джошуа Леонард
Джошуа Леонард Joshua Leonard
Майкл Филипович Michael Filipowich
Гленн Пламмер Glenn Plummer
Джейми МакШэйн
Джейми МакШэйн Jamie McShane
Маккензи Эстин
Маккензи Эстин Mackenzie Astin
Шоре Агдашлу
Шоре Агдашлу Shohreh Aghdashloo
Alicia Lagano
Джинджер Гонзага Ginger Gonzaga
Джон Пози John Posey
Энтони Скорди Anthony Skordi
Джессика Так Jessica Tuck
Октавий Дж. Джонсон Octavius J. Johnson
Алими Баллард
Алими Баллард Alimi Ballard
Мэтт Ласки
Мэтт Ласки Matt Lasky
Арамис Найт Aramis Knight
Питер Джейсон
Питер Джейсон Peter Jason
Крис Малки
Крис Малки Chris Mulkey
Карлос Санс Carlos Sanz
Рик Раванелло
Рик Раванелло Rick Ravanello
Тимоти В. Мерфи
Тимоти В. Мерфи Timothy V. Murphy
Спенсер Гаррет Spencer Garrett
Санкриш Бала Sunkrish Bala
Патрик Ст. Эсприт Patrick St. Esprit
Хосе Суньига
Хосе Суньига José Zúñiga
Каролина Выдра
Каролина Выдра Karolina Wydra
Kelley Jakle
Wyatt Oleff
Майкл Уайзман Michael Weisman
Джеймс Блэк James Black
Эрик Авари Erick Avari
Джейсон Мануэль Олазабал Jason Manuel Olazábal
Миа Серафино Mia Serafino
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