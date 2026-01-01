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Актёры 1 сезона сериала «Скорпион» (2014)
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Актеры сериала «Скорпион»
Вся информация о сериале
Элиес Габел
Elyes Gabel
Walter O'Brien
Кэтрин МакФи
Katharine McPhee
Paige Dineen
Эдди Кэй Томас
Eddie Kaye Thomas
Джейдин Вонг
Jadyn Wong
Happy Quinn
Эри Стидэм
Ari Stidham
Sylvester Dodd
Роберт Патрик
Robert Patrick
Cabe Gallo
Джейк МакЛафлин
Jake McLaughlin
Патрик Фабиан
Patrick Fabian
Корбин Бернсен
Corbin Bernsen
Райли Б. Смит
Riley B. Smith
Ralph Dineen
Джоэль Гретш
Joel Gretsch
Дэвид Фабрицио
David Fabrizio
Скотт МакДональд
Scott MacDonald
Майкелти Уильямсон
Mykelti Williamson
Дэвид Джеймс Эллиотт
David James Elliott
Фернанда Андраде
Fernanda Andrade
Nazneen Contractor
Скотт Мескади
Kid Cudi
Камилла Гуати
Camille Guaty
Брендан П. Хайнс
Brendan Hines
Линда Хант
Linda Hunt
Энди Бакли
Andy Buckley
Джейми МакШейн
Jamie McShane
Мэтт Джералд
Matt Gerald
Джошуа Леонард
Joshua Leonard
Майкл Филипович
Michael Filipowich
Гленн Пламмер
Glenn Plummer
Джейми МакШэйн
Jamie McShane
Маккензи Эстин
Mackenzie Astin
Шоре Агдашлу
Shohreh Aghdashloo
Alicia Lagano
Джинджер Гонзага
Ginger Gonzaga
Джон Пози
John Posey
Энтони Скорди
Anthony Skordi
Джессика Так
Jessica Tuck
Октавий Дж. Джонсон
Octavius J. Johnson
Алими Баллард
Alimi Ballard
Мэтт Ласки
Matt Lasky
Арамис Найт
Aramis Knight
Питер Джейсон
Peter Jason
Крис Малки
Chris Mulkey
Карлос Санс
Carlos Sanz
Рик Раванелло
Rick Ravanello
Тимоти В. Мерфи
Timothy V. Murphy
Спенсер Гаррет
Spencer Garrett
Санкриш Бала
Sunkrish Bala
Патрик Ст. Эсприт
Patrick St. Esprit
Хосе Суньига
José Zúñiga
Каролина Выдра
Karolina Wydra
Kelley Jakle
Wyatt Oleff
Майкл Уайзман
Michael Weisman
Джеймс Блэк
James Black
Эрик Авари
Erick Avari
Джейсон Мануэль Олазабал
Jason Manuel Olazábal
Миа Серафино
Mia Serafino
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