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Актёры 1 сезона сериала «Школа 2017» (2017)
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Актеры сериала «Школа 2017»
Вся информация о сериале
Ким Сэ-джон
Kim Se-jeong
Ким Се Джон
Kim Se Jeong
Ким Юнг-хьюн
Kim Jung-hyun
Чан Дон-юн
Jang Dong-yoon
Хан Сон-хва
Sun Hwa Han
Хан Джу-ван
Joo-wan Han
Хан Бо-бэ
Han Bo-bae
Ли Чхэгён
Lee Chae-kyung
Choi Bum-ho
Пак Чхоль-мин
Cheol-min Park
Ким Ын-су
Kim Eung-soo
Чан Дон-джу
Dong-Joo Jang
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