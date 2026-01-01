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Актёры 5 сезона сериала «Шиттс Крик» (2019)

Актеры сериала «Шиттс Крик» Вся информация о сериале
Юджин Леви
Юджин Леви Eugene Levy
Johnny Rose Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara
Moira Rose Дэн Леви
Дэн Леви Dan Levy
David Rose Энни Мерфи
Энни Мерфи Annie Murphy
Alexis Rose Эмили Хэмпшир
Эмили Хэмпшир Emily Hampshire
Stevie Budd Дженнифер Робертсон
Дженнифер Робертсон Jennifer Robertson
Jocelyn Schitt Ноа Рид
Ноа Рид Noah Reid
Patrick Brewer Дастин Миллиган
Дастин Миллиган Dustin Milligan
Ted Mullens Сара Леви
Сара Леви Sarah Levy
Twyla Sands
Сальваторе Антонио Salvatore Antonio
Линда Торсон
Линда Торсон Linda Thorson
Карен Робинсон
Карен Робинсон Karen Robinson
Робин Дьюк Robin Duke
Deborah Tennant
Крис Эллиот
Крис Эллиот Chris Elliott
Roland Schitt
Джеймс Кейд James Cade
Эннис Эсмер Ennis Esmer
Джон Хемфилл John Hemphill
Мартин Роуч Martin Roach
Тед Уиттолл Ted Whittall
Дэвид Реале David Reale
Джон Тенч John Tench
Лаура Солтис Laura Soltis
Мартин Роуч
Мартин Роуч Martin Roach
Ризван Манжи
Ризван Манжи Rizwan Manji
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