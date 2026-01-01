Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Шиттс Крик Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Шиттс Крик» (2017)

Актеры сериала «Шиттс Крик» Вся информация о сериале
Юджин Леви
Юджин Леви Eugene Levy
Johnny Rose Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara
Moira Rose Дэн Леви
Дэн Леви Dan Levy
David Rose Энни Мерфи
Энни Мерфи Annie Murphy
Alexis Rose Эмили Хэмпшир
Эмили Хэмпшир Emily Hampshire
Stevie Budd Дженнифер Робертсон
Дженнифер Робертсон Jennifer Robertson
Jocelyn Schitt Ноа Рид
Ноа Рид Noah Reid
Patrick Brewer Дастин Миллиган
Дастин Миллиган Dustin Milligan
Ted Mullens
Джон Хемфилл John Hemphill
Франсуа Арно François Arnaud
Тим Розон
Тим Розон Tim Rozon
Mutt Schitt Крис Эллиот
Крис Эллиот Chris Elliott
Roland Schitt Карен Робинсон
Карен Робинсон Karen Robinson
Ризван Манжи
Ризван Манжи Rizwan Manji
Стив Ланд
Стив Ланд Steve Lund
Сара Леви
Сара Леви Sarah Levy
Twyla Sands Элизабет Браун
Элизабет Браун Elizabeth Saunders
Дженнифер Дэйл
Дженнифер Дэйл Jennifer Dale
Варун Саранга
Варун Саранга Varun Saranga
Мартин Дойл Martin Doyle
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше