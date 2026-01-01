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Актёры 1 сезона сериала «Шиттс Крик» (2015)

Актеры сериала «Шиттс Крик» Вся информация о сериале
Юджин Леви
Юджин Леви Eugene Levy
Johnny Rose Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara
Moira Rose Дэн Леви
Дэн Леви Dan Levy
David Rose Энни Мерфи
Энни Мерфи Annie Murphy
Alexis Rose Дженнифер Робертсон
Дженнифер Робертсон Jennifer Robertson
Jocelyn Schitt Тим Розон
Тим Розон Tim Rozon
Mutt Schitt Эмили Хэмпшир
Эмили Хэмпшир Emily Hampshire
Stevie Budd Дастин Миллиган
Дастин Миллиган Dustin Milligan
Ted Mullens Карен Робинсон
Карен Робинсон Karen Robinson
Крис Эллиот
Крис Эллиот Chris Elliott
Roland Schitt
Джон Хемфилл John Hemphill
Алан С. Петерсон A.C. Peterson
Ким Робертс Kim Roberts
Бенджамин Эйрс Benjamin Ayres
Ризван Манжи
Ризван Манжи Rizwan Manji
Сара Леви
Сара Леви Sarah Levy
Twyla Sands Аарон Пул
Аарон Пул Aaron Poole
Бриттани Аллен
Бриттани Аллен Brittany Allen
Стюарт Арнотт Stewart Arnott
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