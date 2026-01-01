Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2022
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
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