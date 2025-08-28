Меню
Сериалы
Счастливы вместе
Статьи
Статьи о сериале «Счастливы вместе»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили
Немного грима — и никакой магии.
Написать
28 августа 2025 08:27
«Абсолютно неприемлемый»: Сагалова увидела сценарий «Букиных» и покрутила у виска — вот почему Светки нет в новом сезоне
Актриса рассчитывала на иную судьбу для своей героини.
Написать
21 августа 2025 12:19
«Конечно, обидно»: почему в «Букиных» нет Лены Полено — и как «уход» актрисы объяснили в сериале
Ситуацию прояснили брат актрисы и исполнительница роли Даши Букиной.
Написать
21 августа 2025 11:21
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Герои ездили на море и тратили на развлечения столько, что хватило бы еще и на новую мебель.
Написать
4 августа 2025 12:48
«Не могу позволить себе»: почему Дарья Сагалова не снималась в «Букиных-2» — есть сразу 3 причины
И как к уходу актрисы отнесся режиссер.
Написать
30 июля 2025 09:25
Гене Букину — 50! Проверьте, как хорошо вы помните цитаты героя «Счастливы вместе» (тест)
Небольшая викторина к юбилею актера Виктора Логинова.
Написать
13 февраля 2025 14:15
Откуда у бедняков Букиных из сериала «Счастливы вместе» двухэтажная квартира – зрители бьются над этой загадкой почти 20 лет
Главная странность культового российского ситкома.
Написать
13 февраля 2025 13:17
Экранная семья уже не будет прежней: главная красотка «Букиных» бросила сериал после 1 сезона
Между артисткой и шоураннерами возникли разногласия.
Написать
26 января 2025 16:40
Египетская сила, сосистер или мама дорогая? Лишь знатоки юмора угадают 5/5 российских ситкомов по цитате
Торжественно клянемся, что замышляем только шалость — простых вопросов в тесте не будет.
Написать
18 января 2025 21:01
Из «Ворониных», из Букиных, а может из «Ранеток»? Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой вы сериальный мем
Ваш вайб сегодня — взбешенная Галина Сергеевна или трагичный Гена Букин? Сейчас узнаем.
Написать
16 января 2025 21:01
Чем закончился сериал «Счастливы вместе»: Букины оказались вовсе не мужем и женой
Даша и Гена спустя много лет узнали правду о своем браке.
Написать
21 августа 2024 12:45
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
