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Актёры 2 сезона сериала «В надежде на спасение» (2013)

Актеры сериала «В надежде на спасение» Вся информация о сериале
Эрика Дюранс Erica Durance
Dr. Alex Reid
Дэниэл Гиллис
Дэниэл Гиллис Daniel Gillies
Dr. Joel Goran
Хусейн Мадхави Husein Madhavji
Dr. Shahir Hamza
Джулия Чан Julia Chan
Dr. Maggie Lin
Кристофер Тернер Kristopher Turner
Dr. Gavin Murphy
Мишель Нолден Michelle Nolden
Dr. Dawn Bell
Бенджамин Эйрс Benjamin Ayres
Гленда Браганза Glenda Braganza
Dr. Melanda Tolliver
Сальваторе Антонио Salvatore Antonio
Nurse Victor Reis
Майкл Шэнкс Michael Shanks
Joseph Pierre
Nurse Jackson Wade
К.К. Коллинз
К.К. Коллинз K.C. Collins
Dr. Tom Reycraft Тайлер Хайнс
Тайлер Хайнс Tyler Hynes
Эрик Джонсон
Эрик Джонсон Eric Johnson
Джошуа Пиис Joshua Peace
Венди Крюсон
Венди Крюсон Wendy Crewson
Dr. Dana Kinney Джорджина Рейли
Джорджина Рейли Georgina Reilly
Rachael Crawford
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