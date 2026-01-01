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В надежде на спасение
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «В надежде на спасение» (2012)
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Актеры сериала «В надежде на спасение»
Вся информация о сериале
Эрика Дюранс
Erica Durance
Dr. Alex Reid
Дэниэл Гиллис
Daniel Gillies
Dr. Joel Goran
Хусейн Мадхави
Husein Madhavji
Dr. Shahir Hamza
Джулия Чан
Julia Chan
Dr. Maggie Lin
Кристофер Тернер
Kristopher Turner
Dr. Gavin Murphy
Бенджамин Эйрс
Benjamin Ayres
Мишель Нолден
Michelle Nolden
Dr. Dawn Bell
К.К. Коллинз
K.C. Collins
Dr. Tom Reycraft
Гленда Браганза
Glenda Braganza
Dr. Melanda Tolliver
Сальваторе Антонио
Salvatore Antonio
Nurse Victor Reis
Joseph Pierre
Nurse Jackson Wade
Майкл Шэнкс
Michael Shanks
Карен ЛеБлан
Karen LeBlanc
Венди Крюсон
Wendy Crewson
Dr. Dana Kinney
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