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Актёры 1 сезона сериала «В надежде на спасение» (2012)

Актеры сериала «В надежде на спасение» Вся информация о сериале
Эрика Дюранс Erica Durance
Dr. Alex Reid
Дэниэл Гиллис
Дэниэл Гиллис Daniel Gillies
Dr. Joel Goran
Хусейн Мадхави Husein Madhavji
Dr. Shahir Hamza
Джулия Чан Julia Chan
Dr. Maggie Lin
Кристофер Тернер Kristopher Turner
Dr. Gavin Murphy
Бенджамин Эйрс Benjamin Ayres
Мишель Нолден Michelle Nolden
Dr. Dawn Bell К.К. Коллинз
К.К. Коллинз K.C. Collins
Dr. Tom Reycraft
Гленда Браганза Glenda Braganza
Dr. Melanda Tolliver
Сальваторе Антонио Salvatore Antonio
Nurse Victor Reis
Joseph Pierre
Nurse Jackson Wade
Майкл Шэнкс Michael Shanks
Карен ЛеБлан
Карен ЛеБлан Karen LeBlanc
Венди Крюсон
Венди Крюсон Wendy Crewson
Dr. Dana Kinney
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