Во 2 сезоне 9 серии сериала «Спасенные звонком» среди учащихся средней школы Бэйсайд проводится традиционный танцевальный марафон. Участники ответственно готовятся к мероприятию. Для Джесси и Слейтера это становится поводом для шуток.
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