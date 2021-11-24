Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Спасенные звонком Сезоны Сезон 2 Серия 7

Спасенные звонком 2020 7 серия 2 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 2 сезона «Спасенные звонком»
Прошлогодний танец
Сезон 2 / Серия 1 24 ноября 2021
Кассеты Mac
Сезон 2 / Серия 2 24 ноября 2021
1-900-Измельченный
Сезон 2 / Серия 3 24 ноября 2021
Заменитель
Сезон 2 / Серия 4 24 ноября 2021
От проклятия к худшему
Сезон 2 / Серия 5 24 ноября 2021
Wrestling with the Future
Сезон 2 / Серия 6 24 ноября 2021
Война Аиши
Сезон 2 / Серия 7 24 ноября 2021
Дар
Сезон 2 / Серия 8 24 ноября 2021
Танцы на пределе возможностей
Сезон 2 / Серия 9 24 ноября 2021
Пусть игра начнется
Сезон 2 / Серия 10 24 ноября 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Спасенные звонком» одна из главных героинь ставит под сомнение свою культурную самобытность на уроке испанского. Впоследствии Джейми пытается доказать, что у него есть талант. Но, увы, ему совсем никто не верит...

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Худший хоррор в карьере Стэйтема: рейтинг 4,9 говорит сам за себя — а ведь снимал лучший в своем деле
В «Судной ночи 6» вернется прежний герой: фанаты уже сделали ставку на любимого персонажа
Девочки с ума сходили по Крису, а парням нравилась Нура: как спустя 10 лет сложилась жизнь звезд Skam
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше