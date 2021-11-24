Во 2 сезоне 5 серии сериала «Спасенные звонком» руководство школы Вест Беверли запрещает трансгендерной девушке входить в футбольную команду, Лекси решает эту проблему собственной игрой. Смогут ли герои убедить директора в том, что она не права?
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