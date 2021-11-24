Во 2 сезоне 4 серии сериала «Спасенные звонком» в Бэйсайде появляется новый учитель на замену по имени Зак. Но что с ним не так? По ходу развития событий ДеВанте знакомится с родителями Нади, но он даже не подозревает о том, что его ждет впереди...
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