В 1 сезоне 9 серии сериала «Спасенные звонком» Мак и Лекси оказывают содействие Дейзи. Ей приходится сражаться за свое будущее в учебном заведении Бэйсайд. Тем временем Тоддман и ДеВанте совершают настоящее путешествие по новому Дугласу.
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