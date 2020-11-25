В 1 сезоне 8 серии сериала «Спасенные звонком» происходит торжественное воссоединение героев. Зак, Келли, Джесси и Слейтер объединяются во время торжественного мероприятия. Тем временем Дейзи и Лекси вдвоем собирают денежные средства.
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