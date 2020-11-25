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Киноафиша Сериалы Спасенные звонком Сезоны Сезон 1 Серия 6

Спасенные звонком 2020 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Спасенные звонком»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 25 ноября 2020
Песня Джейми
Сезон 1 / Серия 2 25 ноября 2020
Прибрежный треугольник
Сезон 1 / Серия 3 25 ноября 2020
Сказочные парни из березового леса
Сезон 1 / Серия 4 25 ноября 2020
Арендная плата для Мамы
Сезон 1 / Серия 5 25 ноября 2020
Домашняя вечеринка
Сезон 1 / Серия 6 25 ноября 2020
Подростковая линия
Сезон 1 / Серия 7 25 ноября 2020
Капсула Тодда
Сезон 1 / Серия 8 25 ноября 2020
Выяснение отношений
Сезон 1 / Серия 9 25 ноября 2020
Все в зале
Сезон 1 / Серия 10 25 ноября 2020
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Спасенные звонком» ДеВанте приходится столкнуться с последствиями своего поступка. Ему выдвигают обвинения в том, что он применил насилие, толкнув другого школьника. В это время Maк превращается в таксофон.

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