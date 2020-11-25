В 1 сезоне 5 серии сериала «Спасенные звонком» Слейтер и Аиша пытаются раззадорить членов школьной футбольной команды Бэйсайд. Атмосфера между спортсменами накаляется до предела. Тем временем Джесси принимает решение позаботиться о Дейзи.
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