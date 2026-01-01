Оповещения от Киноафиши
Диета из Санта-Клариты
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Диета из Санта-Клариты
Основные места съемок сериала Диета из Санта-Клариты
Санта-Кларита, Калифорния, США
Где снимали известные сцены
Экстерьеры дома Хэммонда
27528 Северный Драйв Плакучей Ивы, Санта‑Кларита, Калифорния, США
Старшая школа Санта-Клариты
ул. Уэст Надал, д. 19300, Санта-Кларита, Калифорния, США
