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Киноафиша Сериалы Самурай Джек Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Самурай Джек» (2017)

Актеры сериала «Самурай Джек» Вся информация о сериале
Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр Phil LaMarr
Грег Болдуин Greg Baldwin
Aku Тара Стронг
Тара Стронг Tara Strong
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин Grey Griffin
Грег Болдуин Greg Baldwin
Aku
Sab Shimono
Грег Болдуин Greg Baldwin
Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио John Di Maggio
Крис Парнелл
Крис Парнелл Chris Parnell
Том Кенни
Том Кенни Tom Kenney
Билли Уэст Billy West
Кори Бертон
Кори Бертон Corey Burton
Кион Янг
Кион Янг Keone Young
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер Dee Bradley Baker
Лорен Том
Лорен Том Lauren Tom
Кари Уолгрен
Кари Уолгрен Kari Wahlgren
Даран Норрис Daran Norris
Роб Полсен
Роб Полсен Rob Paulsen
Мако Mako
Мако Princess Mako of Akishino
Аарон ЛаПланте
Аарон ЛаПланте Aaron LaPlante
Джефф Беннетт
Джефф Беннетт Jeff Bennett
Кевин Майкл Ричардсон
Кевин Майкл Ричардсон Kevin Michael Richardson
Кигэн-Майкл Ки
Кигэн-Майкл Ки Keegan-Michael Key
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