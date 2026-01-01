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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Самурай Джек
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Актеры и роли
Актёры 5 сезона сериала «Самурай Джек» (2017)
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Актеры и роли
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Цитаты
Актеры сериала «Самурай Джек»
Вся информация о сериале
Фил ЛаМарр
Phil LaMarr
Грег Болдуин
Greg Baldwin
Aku
Тара Стронг
Tara Strong
Грэй Гриффин
Grey Griffin
Грег Болдуин
Greg Baldwin
Aku
Sab Shimono
Грег Болдуин
Greg Baldwin
Джон Ди Маджио
John Di Maggio
Крис Парнелл
Chris Parnell
Том Кенни
Tom Kenney
Билли Уэст
Billy West
Кори Бертон
Corey Burton
Кион Янг
Keone Young
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Лорен Том
Lauren Tom
Кари Уолгрен
Kari Wahlgren
Даран Норрис
Daran Norris
Роб Полсен
Rob Paulsen
Мако
Mako
Мако
Princess Mako of Akishino
Аарон ЛаПланте
Aaron LaPlante
Джефф Беннетт
Jeff Bennett
Кевин Майкл Ричардсон
Kevin Michael Richardson
Кигэн-Майкл Ки
Keegan-Michael Key
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