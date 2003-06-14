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Киноафиша Сериалы Самурай Джек Сезоны Сезон 4 Серия 3

Самурай Джек 2001 - 2017 3 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Самурай Джек»
Самурай против ниндзя
Сезон 4 / Серия 1 14 июня 2003
Робот-самурай против огромного робота
Сезон 4 / Серия 2 21 июня 2003
Самурай против самурая
Сезон 4 / Серия 3 28 июня 2003
Инфекция Аку
Сезон 4 / Серия 4 23 августа 2003
Принцесса и охотники за наградой
Сезон 4 / Серия 5 23 августа 2003
Шотландец спасает Джека: Часть 1
Сезон 4 / Серия 6 5 ноября 2003
Шотландец спасает Джека: Часть 2
Сезон 4 / Серия 7 12 ноября 2003
Джек и летающие принц и прицесса
Сезон 4 / Серия 8 19 ноября 2003
Джек против Аку
Сезон 4 / Серия 9 24 ноября 2003
Четыре сезона смерти
Сезон 4 / Серия 10 25 сентября 2004
История X9
Сезон 4 / Серия 11 25 сентября 2004
Молодой Джек в Африке
Сезон 4 / Серия 12 25 сентября 2004
Джек и ребёнок
Сезон 4 / Серия 13 25 сентября 2004
О чем cерия

В 4 сезоне 3 серии сериала «Самурай Джек» у героя появляется пародист, который копирует его стиль, но делает это вызывающе дерзко. Мирные попытки заставить лжесамурая прекратить терпят неудачу, поэтому приходится организовать дуэль.

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