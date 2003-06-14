В 4 сезоне 3 серии сериала «Самурай Джек» у героя появляется пародист, который копирует его стиль, но делает это вызывающе дерзко. Мирные попытки заставить лжесамурая прекратить терпят неудачу, поэтому приходится организовать дуэль.
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