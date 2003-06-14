В 4 сезоне 13 серии сериала «Самурай Джек» во время поиска еды Джек сталкивается с людоедами, которые похитили ребенка. Он спасает его и теперь вынужден найти его мать. Путешествие с таким компаньоном открывает в самурае новые качества.