В 4 сезоне 13 серии сериала «Самурай Джек» во время поиска еды Джек сталкивается с людоедами, которые похитили ребенка. Он спасает его и теперь вынужден найти его мать. Путешествие с таким компаньоном открывает в самурае новые качества.
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