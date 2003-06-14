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Киноафиша Сериалы Самурай Джек Сезоны Сезон 4 Серия 10

Самурай Джек 2001 - 2017 10 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Самурай Джек»
Самурай против ниндзя
Сезон 4 / Серия 1 14 июня 2003
Робот-самурай против огромного робота
Сезон 4 / Серия 2 21 июня 2003
Самурай против самурая
Сезон 4 / Серия 3 28 июня 2003
Инфекция Аку
Сезон 4 / Серия 4 23 августа 2003
Принцесса и охотники за наградой
Сезон 4 / Серия 5 23 августа 2003
Шотландец спасает Джека: Часть 1
Сезон 4 / Серия 6 5 ноября 2003
Шотландец спасает Джека: Часть 2
Сезон 4 / Серия 7 12 ноября 2003
Джек и летающие принц и прицесса
Сезон 4 / Серия 8 19 ноября 2003
Джек против Аку
Сезон 4 / Серия 9 24 ноября 2003
Четыре сезона смерти
Сезон 4 / Серия 10 25 сентября 2004
История X9
Сезон 4 / Серия 11 25 сентября 2004
Молодой Джек в Африке
Сезон 4 / Серия 12 25 сентября 2004
Джек и ребёнок
Сезон 4 / Серия 13 25 сентября 2004
О чем cерия

В 4 сезоне 10 серии сериала «Самурай Джек» герой показывает, какие опасности приносят разные времена года. Летом на него нападают духи жары, осенью пытаются отравить, зимой за ним охотится сильнейший из ледяных троллей, а весной окружают миражи.

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