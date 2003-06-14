В 4 сезоне 10 серии сериала «Самурай Джек» герой показывает, какие опасности приносят разные времена года. Летом на него нападают духи жары, осенью пытаются отравить, зимой за ним охотится сильнейший из ледяных троллей, а весной окружают миражи.
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Авторизация по e-mail