В 4 сезоне 1 серии сериала «Самурай Джек» смертоносный воин-ниндзя оттачивает свои навыки, чтобы сразиться с Джеком. В тот момент, когда все готово к покушению, на самурая обрушивается новое задание — спасти деревню от атаки гигантских крабов.
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