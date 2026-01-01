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Киноафиша Сериалы Самурай Джек Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Самурай Джек» (2002)

Актеры сериала «Самурай Джек» Вся информация о сериале
Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр Phil LaMarr
Мако Mako
Aku
Мако Mako
Aku Клэнси Браун
Клэнси Браун Clancy Brown
Мако Princess Mako of Akishino
Aku
Мако Princess Mako of Akishino
Aku
Кори Бертон
Кори Бертон Corey Burton
Брайан Джордж Brian George
Кевин Майкл Ричардсон
Кевин Майкл Ричардсон Kevin Michael Richardson
Джефф Беннетт
Джефф Беннетт Jeff Bennett
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер Dee Bradley Baker
Дэнни Манн
Дэнни Манн Danny Mann
Дженнифер Хейл
Дженнифер Хейл Jennifer Hale
Тим Карри
Тим Карри Tim Curry
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин Grey Griffin
Майк Белл Mike Bell
Даран Норрис Daran Norris
Джон Кассир
Джон Кассир John Kassir
Sab Shimono
Клайд Кусатсу Clyde Kusatsu
Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио John Di Maggio
Том Кенни
Том Кенни Tom Kenney
Ричард МакГонэгл Richard McGonagle
Патрик Пинни Patrick Pinney
Джордж Такей
Джордж Такей George Takei
Кэт Суси Kath Soucie
Брайан Точи Brian Tochi
Роб Полсен
Роб Полсен Rob Paulsen
Тара Стронг
Тара Стронг Tara Strong
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