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Самурай Джек
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Самурай Джек» (2002)
О сериале
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Кадры
Актеры и роли
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Цитаты
Актеры сериала «Самурай Джек»
Вся информация о сериале
Фил ЛаМарр
Phil LaMarr
Мако
Mako
Aku
Мако
Mako
Aku
Клэнси Браун
Clancy Brown
Мако
Princess Mako of Akishino
Aku
Мако
Princess Mako of Akishino
Aku
Кори Бертон
Corey Burton
Брайан Джордж
Brian George
Кевин Майкл Ричардсон
Kevin Michael Richardson
Джефф Беннетт
Jeff Bennett
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Дэнни Манн
Danny Mann
Дженнифер Хейл
Jennifer Hale
Тим Карри
Tim Curry
Грэй Гриффин
Grey Griffin
Майк Белл
Mike Bell
Даран Норрис
Daran Norris
Джон Кассир
John Kassir
Sab Shimono
Клайд Кусатсу
Clyde Kusatsu
Джон Ди Маджио
John Di Maggio
Том Кенни
Tom Kenney
Ричард МакГонэгл
Richard McGonagle
Патрик Пинни
Patrick Pinney
Джордж Такей
George Takei
Кэт Суси
Kath Soucie
Брайан Точи
Brian Tochi
Роб Полсен
Rob Paulsen
Тара Стронг
Tara Strong
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