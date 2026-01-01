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Киноафиша Сериалы Самурай Джек Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Самурай Джек» (2001)

Актеры сериала «Самурай Джек» Вся информация о сериале
Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр Phil LaMarr
Мако Mako
Aku Том Кенни
Том Кенни Tom Kenney
Мако Princess Mako of Akishino
Aku
Мако Princess Mako of Akishino
Aku
Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио John Di Maggio
Ричард МакГонэгл Richard McGonagle
Мако Mako
Aku Джефф Беннетт
Джефф Беннетт Jeff Bennett
Дэнни Манн
Дэнни Манн Danny Mann
Роб Полсен
Роб Полсен Rob Paulsen
Кевин Майкл Ричардсон
Кевин Майкл Ричардсон Kevin Michael Richardson
Sab Shimono
Джо Элэски Joe Alaskey
Ларри Седар
Ларри Седар Larry Cedar
Брук Питерс Brock Peters
Дженнифер Хейл
Дженнифер Хейл Jennifer Hale
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл Mark Hamill
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин Grey Griffin
Клайд Кусатсу Clyde Kusatsu
Джесс Харнелл
Джесс Харнелл Jess Harnell
Морис ЛаМарше
Морис ЛаМарше Maurice LaMarche
Гари Лерой Грэй Gary LeRoi Gray
Энди МакЭфи Anndi McAfee
Эндрю Эблсон André Sogliuzzo
Джош Пек
Джош Пек Josh Peck
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