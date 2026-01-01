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Самурай Джек
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Самурай Джек» (2001)
О сериале
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Кадры
Актеры и роли
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Цитаты
Актеры сериала «Самурай Джек»
Вся информация о сериале
Фил ЛаМарр
Phil LaMarr
Мако
Mako
Aku
Том Кенни
Tom Kenney
Мако
Princess Mako of Akishino
Aku
Мако
Princess Mako of Akishino
Aku
Джон Ди Маджио
John Di Maggio
Ричард МакГонэгл
Richard McGonagle
Мако
Mako
Aku
Джефф Беннетт
Jeff Bennett
Дэнни Манн
Danny Mann
Роб Полсен
Rob Paulsen
Кевин Майкл Ричардсон
Kevin Michael Richardson
Sab Shimono
Джо Элэски
Joe Alaskey
Ларри Седар
Larry Cedar
Брук Питерс
Brock Peters
Дженнифер Хейл
Jennifer Hale
Марк Хэмилл
Mark Hamill
Грэй Гриффин
Grey Griffin
Клайд Кусатсу
Clyde Kusatsu
Джесс Харнелл
Jess Harnell
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Гари Лерой Грэй
Gary LeRoi Gray
Энди МакЭфи
Anndi McAfee
Эндрю Эблсон
André Sogliuzzo
Джош Пек
Josh Peck
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