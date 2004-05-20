В 1 сезоне 6 серии сериала «Самурай Чамплу» Фу, Джин и Муген принимают участие в состязании, где победу одержит тот, кто съест большее количество еды. Джин и Муген вынуждены расстаться со своими мечами, чтобы их допустили до участия.
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