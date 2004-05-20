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Киноафиша Сериалы Самурай Чамплу Сезоны Сезон 1 Серия 24

Самурай Чамплу 2004 - 2005 24 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Буря и натиск
Сезон 1 / Серия 1 20 мая 2004
Ад кромешный
Сезон 1 / Серия 2 3 июня 2004
По молчаливому согласию: Часть 1
Сезон 1 / Серия 3 10 июня 2004
По молчаливому согласию: Часть 2
Сезон 1 / Серия 4 17 июня 2004
Полное равнодушие
Сезон 1 / Серия 5 24 июня 2004
Рыжий чужеземец
Сезон 1 / Серия 6 1 июля 2004
Кругом враги
Сезон 1 / Серия 7 8 июля 2004
Самомнение
Сезон 1 / Серия 8 15 июля 2004
Горные черти
Сезон 1 / Серия 9 22 июля 2004
Клин клином вышибают
Сезон 1 / Серия 10 29 июля 2004
Падший ангел
Сезон 1 / Серия 11 5 августа 2004
Уроки прошлого
Сезон 1 / Серия 12 12 августа 2004
Дорогой тьмы ночной: Часть 1
Сезон 1 / Серия 13 26 августа 2004
Дорогой тьмы ночной: Часть 2
Сезон 1 / Серия 14 2 сентября 2004
Фальшивый улов
Сезон 1 / Серия 15 9 сентября 2004
Растраченная жизнь: Часть 1
Сезон 1 / Серия 16 16 сентября 2004
Растраченная жизнь. Часть 2
Сезон 1 / Серия 17 23 сентября 2004
Пером и мечом
Сезон 1 / Серия 18 22 января 2005
Карма и возмездие
Сезон 1 / Серия 19 29 января 2005
Скорбная песня: Часть 1
Сезон 1 / Серия 20 5 февраля 2005
Скорбная песня: Часть 2
Сезон 1 / Серия 21 12 февраля 2005
Космические противоречия
Сезон 1 / Серия 22 19 февраля 2005
Единство мяча и души
Сезон 1 / Серия 23 26 февраля 2005
Круговорот судеб: Часть 1
Сезон 1 / Серия 24 5 марта 2005
Круговорот судеб: Часть 2
Сезон 1 / Серия 25 12 марта 2005
Круговорот судеб: Часть 3
Сезон 1 / Серия 26 19 марта 2005
О чем серия

В 1 сезоне 24 серии сериала «Самурай Чамплу» Фу, Муген и Джин все-таки добрались до Нагасаки, чтобы отыскать остров Икицуки и самурая, подсолнечника. Фу волнуется из-за того, что Джин и Муген оставят ее, когда они достигнут цели своего путешествия.

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