В 1 сезоне 20 серии сериала «Самурай Чамплу» Фу, Муген и Джин знакомятся с незрячей женщиной. Она долгое время странствует по миру. Слепота позволяет ей ощущать эмоции других людей. Так, женщина может сказать все, что чувствует каждый из троицы.
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